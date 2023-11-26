Mert Çölgeçen: “Oynadığım için çok mutluyum”

“TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Mert Çölgeçen, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle futboldan önce taraflarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onca kilometre yol geldikleri için öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Saha içine gelecek olursak tabi karşımızda genç bir takım vardı. Dirençli çok koşan bir takım vardı. 3-4 tane tecrübeli oyuncuları vardı. Hafta içi iyi çalıştık, kazanacağımızı biliyorduk. Tabi maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor.

“ MAÇ SAHA İÇİNDE KAZANILIYOR”

Maç her zaman saha içinde kazanılıyor. Biz de buraya kazanmaya geldik. Her zaman olduğu gibi çok şükür bugün de kazandık. Önümüzdeki maçlara bakacağız, bugün bitti yarına bakacağız. Tabi oynadığım için çok mutluyum. Tabi oynamaktan ziyade takıma katkı yapmak takımın yenmesi benim için daha önemli. Bugün hocamda sağ olsun bana şans verdi. O şansı da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah devamı gelir.”