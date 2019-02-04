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BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!

BBP İzmit İlçe Başkanı Abdullah Karacan, AKP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ü sert sözlerle eleştirdi. Karacan, "Sibel hanım sanıyor ki ev temizliği yapıldığı gibi su ile kirler temizlenir ama yanılıyor. Rant, çıkar meselesimi yoksa başkanlıkları biten kişilerin pisliklerinden korktukları için mi bu yola baş koydular? dedi.

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BBP İzmit İlçe Başkanı Abdullah Karacan, AKP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ün aday tanıtım programı üzerinden Gönül'e ve AKP'ye ağır sözlerle yüklendi. Kendi aday tanıtım programında bile oy istediği halkın üstünü arattıran bir belediye başkan adayı, güvenmediği seçmeninden hangi yüzle oy istiyor? diye soran Karacan, "Sibel hanım sanıyor ki ev temizliği yapıldığı gibi su ile kirler temizlenir ama yanılıyor. Rant, çıkar meselesimi yoksa başkanlıkları biten kişilerin pisliklerinden korktukları için mi bu yola baş koydular?" dedi.

Karacan'ın açıklaması şu şekilde:

KAPALI KAPILARDA KİMİNLE PAZARLIK YAPILIYOR?

"Seçimden seçime sahalara inip kendi aday tanıtım programında bile oy istediği halkın üstünü arattıran bir belediye başkan adayı, güvenmediği seçmeninden hangi yüzle oy istiyor? Kapalı kapılar ardında kiminle pazarlık yapıp oy potansiyeli olan aday adayları geride bıraktı. Kendi menfaatleri için bile kendi partilerinde yıllarca emek, oy potansiyeli yüksek kişiler partisine hizmet vermiş ve aday adayı olmuş kişiler, neden hiçe sayılıyor? Artık seçmenin uyumadığının farkına varsınlar" dedi.

SİBEL HANIM SANIYOR Kİ...

Karacan, "Sibel hanım sanıyor ki ev temizliği yapıldığı gibi su ile kirler temizlenir ama yanılıyor. Rant, çıkar meselesimi yoksa başkanlıkları biten kişilerin pisliklerinden korktukları için mi bu yola baş koydularIar? Önümüzdeki günlerde yeni BBP İzmit Belediye Başkan Adayını açıklayacağız ve biz kimse ile yol yürümeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Selin BECER

Dün 20:57 TSİ - Siyaset

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