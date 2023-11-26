Ağaç 2 otomobilin üstüne devrildi: Sürücü yara almadan kurtuldu

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Canan Caddesinde bulunan sitede meydana geldi. Şiddetli rüzgara dayanamayan çam ağacının 2 aracın üstüne devrilmesi neticesinde maddi hasar meydana geldi. 2 araç kullanılamaz hale geldi. O esnada aracına binmek üzere olan İlyas Çağlar da yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı otomobillerin üstünden indirerek parçalara ayırdı.

"Arabaya binmeme 20 metre varken ağaç otomobilimin üstüne devrildi"

Başından geçenleri anlatan İlyas Çağlar, "Sabah evden çıktım, arabaya binmeme 20 metre varken ağaç otomobilimin üstüne devrildi. Arabanın içinde olsaydım ben de zarar görürdüm. Ağacın devrildiğini görünce kaçtım. Aracımda hasar çok. Arka bagaj, cam, 2 çamurluk tampon hasar gördü. 2 tane araç çok hasar gördü, diğerleri çizik" dedi.

Nurettin Özfidan ise "Sabah uyandığımda ağacın arabamın üstünde olduğunu gördüm. 50 bin TL hasarım var. İnşallah sigorta bunu karşılıyordur" diye konuştu.