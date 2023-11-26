Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Voleybol Turnuvası düzenlendi

HASAN GEMİCİ’DE DÜZENLENDİ

Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 4 takım katılım sağladı. Sportmenlik ve centilmenliğin ön planda tutulduğu turnuvada takımlar “kadına şiddete hayır” sloganları eşliğinde ellerinde günün anlam ve önemine yönelik olarak hazırlanan pankartlarla sahaya çıktı. Kadın ve erkek sporcular tarafından karma oluşturulan takımlar, kamuoyuna “kadına şiddet kabul edilemez” ve “şiddetin her türlüsüne karşıyız” mesajı verdi. Açılış ve sunuş konuşmalarının ardından başlayan turnuvada Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı takımları karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonucunda kazanan İl Jandarma Komutanlığı takımı oldu.

4 TAKIM KATILDI

Turnuvanın diğer maçında ise İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü takımları karşılaştı. Mücadelede kazanan takım İl Emniyet Müdürlüğü oldu ve final oynamaya hak kazandı. Turnuva ilk günü bu skorlarla sonuçlandı. Turnuvanın ikinci günü gerçekleştirilen final programına ise Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın Salih Bıçak, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Murat Soyuduru, bazı protokol üyeleri, kamu kurum personelleri, vatandaşlar ve sporcu aileleri katılım sağladı.

KAYBEDENİN OLMADIĞI TURNUVA

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Aile Sosyal Hizmetler takımları 3.’lük için karşılaştı. Mücadeleyi kazanan taraf Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü takımı oldu ve bronz madalya almaya hak kazandı. Turnuvanın finali ise büyük mücadeleye sahne oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı takımlarının karşılaştığı final maçında İl Emniyet Müdürlüğü kazanarak turnuvada şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. İl Jandarma Komutanlığı ise turnuvayı 2. olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Kaybedenin olmadığı mücadelelerin ardından gerçekleşen törende takımlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuva sporcu, hakemler ve protokol üyelerinin yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.