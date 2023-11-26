Kağıtsporlu Oğuzhan Tüzün, Katar’da altın madalya kazandı

İLİMİZİ TEMSİL ETTİ
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'daki organizasyonun trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.Sporcuların yıl boyunca dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldığı kupada Türkiye'yi Yusuf Dikeç ile İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca kategorisinde, Oğuzhan Tüzün ile Safiye Temizdemir ise trap kategorisinde temsil etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Oğuzhan Tüzün’ü tebrik ederek, “Kağıtspor’lu Milli Sporcularımızın başarılarıyla gururlanmaya devam ediyoruz. Atıcılık süper finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Oğuzhan Tüzün’ü tebrik ediyorum.” diye paylaşımda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.