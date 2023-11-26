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Kağıtsporlu Oğuzhan Tüzün, Katar’da altın madalya kazandı

Atıcılıkta Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası sona erdi. Organizasyonda trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı

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Kağıtsporlu Oğuzhan Tüzün, Katar’da altın madalya kazandı mask

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'daki organizasyonun trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.Sporcuların yıl boyunca dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldığı kupada Türkiye'yi Yusuf Dikeç ile İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca kategorisinde, Oğuzhan Tüzün ile Safiye Temizdemir ise trap kategorisinde temsil etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Oğuzhan Tüzün’ü tebrik ederek, “Kağıtspor’lu Milli Sporcularımızın başarılarıyla gururlanmaya devam ediyoruz. Atıcılık süper finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Oğuzhan Tüzün’ü tebrik ediyorum.” diye paylaşımda bulundu.
# türkiye, Tahir Büyükakın

26 Kas 2023 - 12:59 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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