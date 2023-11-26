CHP Körfez’de Bozkurt Uslu pazartesi başvuracak

Aday adaylığıyla ilgili açıklama yapan Bozkurt Uslu, “Bizim 5 yıl önce yarım kalmış bir hikayemiz var. Hepinizin bildiği gibi ismim Parti Meclisi’nden çıktı ve Körfez Belediye Başkan Adayı oldum. Sonrasında ise Körfez İlçemiz ittifak dahilinde İYİ Parti’ye verilen ilçelerden biri oldu. Ben de partimin bir neferi olarak ittifakımız için çalıştım. Fakat sonuç olarak başaramadık.
Bugün itibariyle hep partimiz hem de ilçemiz için yarım kalmış bu hikayeyi tamamlamak için yola çıktığımı sizlere, yol arkadaşlarıma, hemşerilerime ifade etmek istiyorum. Körfez’de Körfez İttifakı’nı kuracağız, bu büyük çatıya adaletten, huzurdan, refahtan, üretimde, adil paylaşımdan yana olan herkesi alıp ilçemizin makus talihini yeneceğiz.
Adaylığım süresinde ve sonrasında, büyüdüğüm ve çocuklarımı büyüttüğüm yerlerde, Yarımca’da, Hereke’de, Tütünçiftlik’te, Kirazlıyalı’da, Körfez’in her köşesinde bana olan güveni ve desteği gördüm. Bu görevi yerine getirmek benim için hayatımın en önemli sorumluluğudur. Allah yardımcımız olsun. Desteğinizi bekliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yarımcalıyız - Boyle çalışkan insanlara ihtiyacımız var . Umarım partisi de destekler biz partiden bağımsız destekleriz kaptanımızı .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.