25 Kasım'da kadınlar İzmit sokaklarını inletti

Birleşmiş Milletler, 1999'da resmi olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilen 25 Kasım bu yılda ülkenin 4 bir yanında gösteri ve yürüyüşlere sahne oldu. Kocaeli Kadın Platformu İzmit Yürüyüş Yolunda yaptıkları yürüyüşün ardından basın açıklamasını İzmit Kent Meydanında gerçekleştirdi.

GÜNDE EN AZ 3 KADIN KATLEDİLİYOR

6 platform üyesi kadın tarafından okunan basın açıklamasınsa "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar ve lgbti+’lar olarak, her yıl olduğu gibi bugün de ülkenin her yerinde sokaklardayız. Söze, 25 Kasım 1960 yılında, Dominik Cumhuriyeti’nde diktatör liderin emriyle vahşice öldürülen Mirabel kardeşleri anarak başlıyoruz. Mirabel Kardeşler’den bugüne en temel insan hakkından; yaşam hakkından söz ederken kaç kadının öldürüldüğünü saymak zorunda kalıyoruz. Bu yıl da “Kim bilir kaçıncı kez bu ülkede kadınlar sadece kadın oldukları ve boyun eğmedikleri için şiddete maruz kalıyor, günde en az 3 kadın katlediliyor, farkında mısınız?” demek için buradayız.

HUKUKSUZ ÇIKIŞ

Yargı felç, adalet rafta, cezasızlık normalleşti, şiddetle mücadele yasaları devre dışı bırakıldı. Kadınlara karşı şiddetin temel sebebini cinsiyet eşitsizliği olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çıkışla, Sözleşme’nin şiddetle mücadelede devlete yüklediği önleyici sorumluluklar da terkedildi. Topluma anlatılanın aksine İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının asıl nedeni bu tanım ve yükümlülüklerdi. Hukuksuz çıkış kararı potansiyel failleri cesaretlendirirken, kadınların şiddete karşı direnme gücünü zayıflattı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ

Binbir mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlar iktidar tarafından hedefe koyuluyor, kadınlara yönelik her türlü şiddet cezasızlıkla ödüllendiriyor! İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen, Anayasa değişikliği ile aile hukukunun yeniden yapılandırılması adı altında kadınlara yönelik saldırı dalgasını sürdüren, 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasası, nafaka düzenlemesi, boşanma mevzuatı başta olmak üzere mevcut hakları topyekün değiştirmek için şuralar düzenleyenler görsün: Buradayız, bir aradayız, kadınlar mücadeleden vazgeçmeyecek! 6284 sayılı yasaya dokundurtmayacağız! İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, geri alacağız!

EŞDEĞER İŞE EŞİT ÜCRET DİYORUZ !

Devlet eliyle yaratılan bu güvencesizlik ortamında ilk gözden çıkarılanlar bizler oluyoruz, işsiz kalmamak için patronun her türlü baskısına dayanmaya çalışıyoruz. İşyerinde uygulanan mobbingin, tacizin yanında istihdama katılmaktan da mahrum bırakılıyoruz. Kadınları korumak yerine aileyi korumayı hedefine alan iktidar, hane içinde kadın emeğini sömürürken aile hayatı ile uyumlu iş yaşamı diyerek bizleri güvensiz, kayıt dışı, sendikasız hatta sigortasız, düşük ücretle, esnek çalışmaya mahkum ediyor. Kadın emeğini ucuza sömüren sermaye de sendikalaşan kadınları işten çıkarıyor; işyerlerinde tacize, mobbinge karşı önlem almak şöyle dursun failden yana tutum alıyor. Kadın emeğinden hem erkekler hem sermaye faydalanıyor. Ücretlendirilmeyen, ekonomik kriz derinleştikçe daha da çok sömürülen ev içi görünmeyen emeğimizi durdurursak hayat durur, biliyoruz. İktidar toplumsal tüm görevlerinden uzaklaşırken, bıraktığı boşlukları kadınların emeği ile doldurmaya çalışıyor! Sağlıklı erişilebilir yaşlı bakımevleri yerine bakım yükünü; artık onu da vermedikleri üç kuruşla kadınlara yıkmaya çalışıyor, sağlık sistemindeki ulaşılabilirliği azaltarak kadınların hasta bakmasını bekliyor. Yaygın, ücretsiz, nitelikli kreş ve gündüz bakımevleri hiç gündem edilmiyor. Emeğimizi, zamanımızı, hayatımızı sömürerek zenginleşen iktidardan, sermayeden, erkeklerden alacaklıyız. Eşdeğer İşe Eşit Ücret diyoruz !

FİLİSTİNLİ KADINLARIN YANINDAYIZ

Bölgede ve Ortadoğu’da sömürgeci devletler tarafından körüklenen savaşlar yaşamlarımıza mal oluyor. 7 Ekim gününden beri İsrail, Gazze’yi aralıksız bombalıyor. İnsanların üstüne bomba yağmayan gün, saat yok. Su yok, elektrik yok, benzin yok, ilaç yok. Bu koşullarda kadınlar bir milyondan fazla çocuğu hayatta tutmaya çalışıyor. Türkiye ise bir yandan Filistin’e yönelik saldırıları kınarken bir yandan İsrail’le askeri, ekonomik, diplomatik ilişkilerini sürdürüyor. Bizler İsrail işgaline karşı Filistinli kadınların yanındayız!

ZEREN ERTAŞ İSYANIMIZDIR

10 öğrenciden 9’una barınma imkanı bile tanınmayan, öğrenci sayısına göre yetersiz, yoksullukla mahkum edildiğimiz KYK yurtlarında niteliksiz ve bayat yemeklerden zehirleniyoruz; sürekli kesilen sularla, kafamıza dökülen fayanslarla, odalarımızın içine akan yağmur sularıyla insanca barınma hakkımıza erişemiyoruz. Bir dakika bile geç kaldığımızda içeri alınmadığımız, ışıksız ve güvenliksiz yurtlarda tacize maruz kalıyoruz; tacize maruz kaldığımızda ‘bu saatte gelirsen tacize uğraman normal’ yanıtını alıyoruz. Ne zaman girip ne zaman çıkış yapacağımızı denetlemeyi tek işi olarak benimsemiş KYK yurtları arızalı asansörlere dair şikayetleri görmezden geliyor, kırmızı etiketli asansörlerin bakımını yaptırmıyor, her gün bu ihmaller nedeniyle asansörler düşmeye devam ediyor. İhmaller, alınmayan önlemler nedeniyle hayatını kaybeden Zeren Ertaş isyanımızdır!

DEPREM BÖLGESİ VE PROBLEMLERİ

İktidarın sağlıklı bir kent yerine rant odaklı şehirleşmeyi teşviki, tüm bilimsel verilere rağmen deprem riski olan bölgelerde çalışma yürütmemesi sonucu yaşadığımız felaket hala sürüyor. Hayatta kalanlar Şubat ayından bu yana deprem bölgelerinde hala çadırlar, konteynerlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Barınma sağlaması, su sağlaması gereken devlet bunun yerine “gençler evlensin kredi verelim” diyerek üzerine bir de insanları borçlandırmaya çalışıyor! Enkaz halindeki şehirlerde hayatta kalan kadınlar bu koşullarda hayatı devam ettirmek için her zamankinden daha ağır emek harcıyor!

HAYATLARIMIZI VE HAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ

Bu yıl başta Gazze olmak üzere Ortadoğu ve Dünya’da savaşların sebep olduğu yıkımlar, ülkede dokuz ay önce, 6 Şubat depreminde enkaz altında kalan iktidarın yeni yıkımlara yol açacak özelleştirme politikaları, kadın düşmanlığını meclise taşıyan kadın düşmanı koalisyonlar, hukuk sisteminin çöktüğünün teyidi bir yargı krizinin yanında büyük bir ekonomik krizle girdiğimiz 25 Kasım’da erkek devlet şiddetine, yoksulluğa, emek düşmanlığına, savaşlara karşı; barışı, hayatlarımızı ve haklarımızı savunuyoruz. "ifadeleri kullanıldı.