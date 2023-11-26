Büyükgöz: "Vicdanen mutluyuz"

Yerel seçim startının verilmesinin ardından iktidar partide belediye başkanları aday adayları 11 Kasım ve 22 Kasım'da AKP il binasında başvurularını tamamladı. Bugün AKP İl teşkilatı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yerel seçim adaylarını 10.00 ve 17.00 aralığında gerçekleştirilen temayyülde yazdı. Temayülü AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yönetti. Zengin’in yanı sıra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonlar yer aldı. Yoklamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, AKP milletvekilleri, AKP ilçe belediye başkanları, AKP ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

"31 MART'TA ZAFERİMİZİ İLAN EDECEĞİZ"

Temayyül'de basın mensuplarına konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: “Bugün demokrasinin güzelliklerini yaşıyoruz teşkilat mensuplarımızın ana kademeler burada teşkilat içerisinde bir temayül gerçekleştiriyor bu da karar mekanamizsının eşiğindeki döküman olacak. Kentimize insanlığa mutluluk getireceğiz. Herkesin bu demokratik yarışa hakkı var. Kardeşlik ortamında bu süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte 31 Mart akşamı zaferimizi ilan edeceğiz. Süreç içerisinde kendimizi başarısız görmek gibi bir şansımız yok gönül belediyeciliği Gebze’de tesis etmeye çalıştık belli noktalarda hizmetleri sunduk. Bizim bu dönem içerisinde vicdanen son derece mutluyuz" dedi.