Büyükakın: "13-0 Allah'ın izni ile olacak"

Yerel seçim startının verilmesinin ardından iktidar partide belediye başkanları aday adayları 11 Kasım ve 22 Kasım'da AKP il binasında başvurularını tamamladı. Bugün AKP İl teşkilatı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yerel seçim adaylarını 10.00 ve 17.00 aralığında gerçekleştirilen temayyülde yazdı. Temayülü AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yönetti. Zengin’in yanı sıra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonlar yer aldı. Yoklamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, AKP milletvekilleri, AKP ilçe belediye başkanları, AKP ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Temayyül bizim geleneğimiz teşkilatlarımızın eğilimlerini ortaya çıkartmak için yapılan çalşma en isabetli kararı verebilmek için bir istişare mekanizması. En hayırlısını olmasını temenni ediyorum. Böyle fırtınalı zor bir günde teşkilatımızın heyacanı gerçekten takdire şayan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Baktığınızda genel seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm ilçelerde bariz bir şekilde önde olduğumuz ortada 13-0 Allahın izni ile olacak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Amele - Adam iyi hizmetin karşılığı 13/0 olur demiyor ki, bu milleti iyi tanıyoruz herşeye rağmen yine 13/0 olur diyor
Vatandaş - 13/0 olurmu bilmem lâkın 0/13 DAHA Yakın
D.130 tasiyicilari - O eskidendi bebegim.mutlu degil insanlar kendilerinize göre kurmussunuz asireti halk otobuslerine p plakaya devam edin.bizi bu rezillikten kurtarin.cuma günü 42 adet ücretsiz vergiye gelince yapistiyonuz
M.Murtaza Yekayak - Ya yürü git ne belediyesi ye iç gez toz milletin gözünü boya kalıcı bir şey yok nasıl belediyecilik bak Ankara - İstanbul- Adana - Mersin ve İsmit üreticiye desdek ol portakaş limon bahçede kalmış dalında 1 tl al getir bedava millete dağıt bari çifçi üreticiye faydan olsun üç beş hemşeri derneklerine piknik yapana kadar
Derinceli Damat - Tahir başkan kafayı yemiş, hayal görüyor, mübarek te nasıl bir kafa var.
He He - Deniz taşmış yolla bir olmuş,yollar göl,Karamürsel Gölcük almış başını gidiyor amaaaaa tahir Başkan çok başarılı ve 13-0 diyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.