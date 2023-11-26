Büyükakın: "13-0 Allah'ın izni ile olacak"

Yerel seçim startının verilmesinin ardından iktidar partide belediye başkanları aday adayları 11 Kasım ve 22 Kasım'da AKP il binasında başvurularını tamamladı. Bugün AKP İl teşkilatı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yerel seçim adaylarını 10.00 ve 17.00 aralığında gerçekleştirilen temayyülde yazdı. Temayülü AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yönetti. Zengin’in yanı sıra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonlar yer aldı. Yoklamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, AKP milletvekilleri, AKP ilçe belediye başkanları, AKP ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Temayyül bizim geleneğimiz teşkilatlarımızın eğilimlerini ortaya çıkartmak için yapılan çalşma en isabetli kararı verebilmek için bir istişare mekanizması. En hayırlısını olmasını temenni ediyorum. Böyle fırtınalı zor bir günde teşkilatımızın heyacanı gerçekten takdire şayan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Baktığınızda genel seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm ilçelerde bariz bir şekilde önde olduğumuz ortada 13-0 Allahın izni ile olacak" dedi.