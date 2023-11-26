Şahin Talus: "Tüm aday adaylarımız bir olacak"

Yerel seçim startının verilmesinin ardından iktidar partide belediye başkanları aday adayları 11 Kasım ve 22 Kasım'da AKP il binasında başvurularını tamamladı. Bugün AKP İl teşkilatı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yerel seçim adaylarını 10.00 ve 17.00 aralığında gerçekleştirilen temayyülde yazdı. Temayülü AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yönetti. Zengin’in yanı sıra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonlar yer aldı. Yoklamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, AKP milletvekilleri, AKP ilçe belediye başkanları, AKP ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

"ALLAH YOLLARINI AÇIK EYLESİN"

AKP İl Başkanı Şahin Talus: "Milletvekili temayül katılımı yüksek olmuştu yine yüksek olmasını bekliyoruz. Kocaeli teşkiltaları kurulduğu günden beri birlik beraberlik içerisinde bu temayülde kalabalık. Arkadaşlarımız hem ilçe bazında hem büyükşehir bazında oylarını kullanıyoralar Kocaeli'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçta biz dün de ifade etmiştik tüm aday adaylarımız bir olacak. Bu dava uğruna bu şekilde aday oldular. Allah yollarını açık eylesin.

"BU DAVA BÜYÜK BİR DAVA"

Ben aday adaylarına kendimden örnek verdim. Ben bana ne görev veriliyorsa hazırım dedim. Bu dava büyük bir dava biz birlik beraberlik içerisinde olacağız. Bizim belediye başkanlarımızın yaptığı güzel işler var siz ne yapacaksanız onlara da bir bakın. Özellikle aday adayları hakkında farklı bir tablo oluşturmadan bu süreci yöneteceğiz" dedi.