Dev dalgalar kıyı şeridini sular altında bıraktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli genelinde sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. İzmit Körfezi’ne kıyısı bulunan, Gölcük ve İzmit ilçelerinde fırtına şiddetini artırdı. İzmit Marina mevkiinde bulunan otoparkı su bastı. Suyla dolan otoparktaki araçların zabıta ekiplerince kaldırılacağı kaydedildi. Gölcük Halıdere ve Değirmendere sahilinde ise yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar adeta kıyı şeridini dövdü. Sahil kesimindeki iş kafe ve iş yerlerini su bastı. Kayıkçı tekneleri alabora olurken yollar sular altında kaldı. Vatandaşlar ise kayıklarını karaya çıkartarak önlem aldı
"Her lodosta bu durumu yasıyoruz"
Sabah erken saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırdığını söyleyen Oktay Şengül, "Lodos sürekli oluyor. Bizde nasibimizi alıyoruz. 1999 depreminde burada 70 santimetreye kadar bir çökme meydana geldi. Mendirek ve liman olmadığı için her lodosta bu durumu yaşıyoruz" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert - saçma sapan denizdolgusu yapılmaya devam ediyor. sırf iş yaptık demek için açılan su kaydırakları ne oldu? kayak çekek yeri niye yarım kaldı? kavaklı deprem sonrası nasıldı? daha aynı kafa deniz dolgusu yapmak niye?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.