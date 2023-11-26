Kocaman: "Ağustos böceği gibi destek istemekle olmaz"

Yerel seçim startının verilmesinin ardından iktidar partide belediye başkanları aday adayları 11 Kasım ve 22 Kasım'da AKP il binasında başvurularını tamamladı. Bugün AKP İl teşkilatı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yerel seçim adaylarını 10.00 ve 17.00 aralığında gerçekleştirilen temayyülde yazdı. Temayülü AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yönetti. Zengin’in yanı sıra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonlar yer aldı. Yoklamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, AKP milletvekilleri, AKP ilçe belediye başkanları, AKP ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

"HİZMET ETME YARIŞINDAYIZ"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman: "Temayülümüz ülkemize hayırlı olsun. AK Parti'de temayül yoklaması topılanıyor. Biz buna alışığız istişare kurulunda görev alındık. Bu demokrasinin bir parçası burası hak yarışı değil görev yarışı. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımıza hizmet etme yarışındayız. Allah hepimizin hakkında hayırlısı neyse hep onun olmasını nasip etsin. Temayüller keyiflidir biz 4 senedir hep birlikte insanlarımıza hizmet etmek için gayret ediyoruz. Bu nedenle ne çıkacağını ve teşkilatların neyi nasıl çıkaracağını biliyoruz. Bugün Ağustos böceği gibi ben destek istiyorum demekle olmuyor. Çok çalışmak gerekiyor" dedi.