Kartepe ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kartepe'den görüntüler paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"#Kartepe’de kar yağışı başladı. Saf ve temizliğin timsali kar hoşgeldin,"
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Kartepe'de kar yağışı!
Kartepe ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kartepe'den görüntüler paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.