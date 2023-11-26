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Kartepe'de kar yağışı!

Kartepe ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kartepe'den görüntüler paylaştı.

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Kartepe ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kartepe'den görüntüler paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"#Kartepe’de kar yağışı başladı. Saf ve temizliğin timsali kar hoşgeldin,"
# Kartepe, kar

26 Kas 2023 - 15:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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