Adana’da saat 13.00 sıralarında Yeşiloba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nurettin Kaya, mutfaktaki tartışma esnasında belindeki tabancayı çıkararak annesini ve araya giren eşini başından vurdu.Ardından motosikletle kaçan şüpheli, olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.Olayın sonucunda 4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Fahriye Kaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nurettin Kaya’nın bir kebapçıda usta olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Asayiş
Annesini ve eşini başından vurdu
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Nurettin Kaya (40), annesi Fahriye Kaya (54) ile yaşadığı bir tartışma sırasında tabanca kullanarak annesini ağır yaraladı. Olaya müdahale etmek isteyen eşi Halime Kaya (44) ise Nurettin Kaya tarafından öldürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.