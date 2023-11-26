Annesini ve eşini başından vurdu

Adana’da saat 13.00 sıralarında Yeşiloba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nurettin Kaya, mutfaktaki tartışma esnasında belindeki tabancayı çıkararak annesini ve araya giren eşini başından vurdu.Ardından motosikletle kaçan şüpheli, olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.Olayın sonucunda 4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Fahriye Kaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nurettin Kaya’nın bir kebapçıda usta olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.