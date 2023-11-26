5 yılda yorgun mermiden kaç kişi hayatını kaybetti?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda artış gösteren yorgun mermi isabet etmesi sonucu ölüm olaylarını, İçişleri Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Son 5 yılda yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan veya yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısal dağılımı yıllara göre nasıldır?

Ülkemizde son 5 yılda yorgun mermi sonucu yaralanmalara ve vefatlara sebep olan kaç kişi kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edilip hakkında yasal işlem uygulanmıştır?

Son zamanlarda yorgun mermi nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı ve vefat ettiği kamuoyuna yansımıştır. Bu konuda ne gibi Önlemler alınmaktadır?

Ülkemizde son 5 yılda, kolluk kuvvetlerimiz tarafından yakalanan ruhsatsız ateşli silah sayısının yıllara göre sayısal dağılımı nasıldır?

Ülkemizde son 5 yılda bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinliklerde silahla havaya ateş açtığı tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlem uygulanan kişi sayısının yıllara göre sayısal dağılımı nasıldır?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ateşli silah kullanmak suretiyle işlenen kasten öldürme ve taksirle öldürme suçu kapsamında uygulanacak yaptırımların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlendiğini belirtti.

6 BİN 571 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya, yorgun mermiye bağlı olarak son 5 yılda meydana gelen asayiş olaylarında 120 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6571 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığını açıkladı.

GÜRER: “BİREYSEL SİLAHLANMA ORANI SÜREKLİ ARTIYOR”

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise son yıllarda ülkemizde silahlanma oranında ciddi bir artış gözlendiğini belirtti.

Düğün, nişan, sünnet törenleri ile asker eğlencelerinde havaya rastgele ateş açılması sonucu çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirdiğine değinen Gürer, ayrıca yorgun mermi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısının da her yıl artığına dikkat çekti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her önüne gelen silah ruhsatı verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Ali Yerlikaya’ya “Bu silah olayı... Şimdi, bu ülkede ruhsatlı silah furyası esti bir ara, her önüne gelene ruhsat verdiniz. Yani güvenlik kuvvetleri varken, jandarması, polisi varken niye bu kadar ruhsatlı silah herkese verildi. O yetmedi, silahsız bir yığın insan da tabanca taşıyor, ateşli silah taşıyor. Soruyorum, bize yazılı olarak bildirirseniz memnun olurum, örneğin ne kadar ruhsatsız silah yakaladınız on ayda? Acaba mevcutta ruhsat verilene oranı ne; bunları da bilelim. Düğüne gidiyor adam, ateş ediyor, yanındaki insanı öldürüyor; anlamsızca biçimde yaşanan bir olay. Bugün mermi de ucuz değil ama bazı adamların gelir düzeyi demek ki dengeli, onu bunu vurup duruyorlar.” diye konuştu. Bakan bu bağlamda vereceği yazılı yanıtta sorunun boyutlarını gösterecek.