Temayülden düğüne…

AKP teşkilatlarının önümüzdeki mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde en genç belediye başkan aday adayı olarak dikkat çeken Ferhat Selvi, sabah saatlerinde parti tarafından düzenlenen temayül yoklaması için Kocaeli Kongre Merkezi’ne gitti. Burada teşkilat mensupları ile bir araya gelen ve belli bir saate kadar merkezde bulunan Selvi, daha sonra ise tamamlanan düğünü için son hazırlıklarını görmeye gitti.

DÜĞÜN DERİNCE YELKEN’DE

Şerife Selvi ile merhum Fahri Selvi’nin AKP Körfez Belediye Başkan aday adayı olan oğulları Ferhat Selvi, bu akşam düzenlenecek görkemli bir düğünle yaşamını Gölcük’te ikamet eden Aysel-Yaşar Helvacı çiftinin SGK Denetmeni olan güzel kızları Kübra Helvacı, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandılar. Çiftin düğün merasimi Derince Yelken Düğün Salonu’nda gerçekleşecek ve saat 19.00’da başlayacak.