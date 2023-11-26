Temayülden düğüne…

AKP teşkilatlarının önümüzdeki mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde en genç belediye başkan aday adayı olarak dikkat çeken Ferhat Selvi, sabah saatlerinde parti tarafından düzenlenen temayül yoklaması için Kocaeli Kongre Merkezi’ne gitti. Burada teşkilat mensupları ile bir araya gelen ve belli bir saate kadar merkezde bulunan Selvi, daha sonra ise tamamlanan düğünü için son hazırlıklarını görmeye gitti.
DÜĞÜN DERİNCE YELKEN’DE
Şerife Selvi ile merhum Fahri Selvi’nin AKP Körfez Belediye Başkan aday adayı olan oğulları Ferhat Selvi, bu akşam düzenlenecek görkemli bir düğünle yaşamını Gölcük’te ikamet eden Aysel-Yaşar Helvacı çiftinin SGK Denetmeni olan güzel kızları Kübra Helvacı, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandılar. Çiftin düğün merasimi Derince Yelken Düğün Salonu’nda gerçekleşecek ve saat 19.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.