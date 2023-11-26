Yalçın Eldoğan, İzmit sporunu zirveye taşımaya kararlı

İyi Parti'nin İzmit Belediye Başkanlığı için aday adayı Yalçın Eldoğan, şehrin spor ve gençlik potansiyelini güçlendirmek amacıyla El Garden Otel'de düzenlenen özel bir etkinlikte, Süper Amatör Kulüpleri ağırlayarak kentin spor atmosferine yeni bir soluk getirdi. Eldoğan'ın bu anlamlı buluşması, sadece sporun ve amatör kulüplerin değerine vurgu yapmakla kalmayıp, aynı zamanda geçmişteki Kocaelispor Başkan Vekilliği döneminde elde ettiği başarıları da gündeme taşıdı.

Etkinlikte konuşan Eldoğan, "İzmit'imiz spor ve gençlikle daha da zenginleşecek. Bu kentte yetişen gençlerimizin sporla buluşması, onların hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlar. Spora ve amatör kulüplere olan desteğimiz, seçildiğimizde de sürdürülecek ve asla son bulmayacak" sözleriyle şehre olan taahhüdünü dile getirdi.

Buluşmaya katılan Güneş Spor ve Bekirdere Spor'un temsilcileri, Eldoğan'ın spora ve gençliğe verdiği önemi vurgulayarak, Yalçın Eldoğan'ın amatör spor kulüplerine bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Özellikle Eldoğan'ın geçmişteki Kocaelispor Başkan Vekilliği döneminde takımı Süper Lig'e taşıma başarısı, etkinlikteki atmosferi daha da güçlendirdi.

Yalçın Eldoğan'ın liderliğindeki İzmit Belediye Başkanlığı, sadece şehrin spor ve gençlik potansiyelini değil, aynı zamanda Kocaelispor'u da kucaklamaya hazırlanarak, kentin spor arenasında heyecan verici bir döneme kapı aralıyor.