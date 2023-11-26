Valilik fırtınanın bilançosunu açıkladı!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kuvvetli rüzgar, fırtına, tam fıtına ve yer yer yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağışların bölgemizde etkili olacağının AFAD ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce bildirilmesi üzerine Valimiz Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda kamuoyuna gerekli bildirimler yapılmak suretiyle uyarılarda bulunulmuştur.

Bölgemizi de içine alan ‘Turuncu’ kodlu uyarı nedeniyle TAMP Kocaeli müdahele planları doğrultusunda İl AFAD Merkezinde ve Valiliğimiz GAMER’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Vali Yardımcısı başkanlığında bir araya gelinerek alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar istişare edilmiş, koordinasyon gerektiren konular üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

25.11.2023 Cumartesi günü ilk saatlerinden itibaren başlayarak Pazar günü (26.11.2023) akşam saatlerine kadar etkili olacak rüzgar, fırtına ve yer yer tam fırtına akabinde etkili olan yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları, deniz taşması, çatı uçmaları ve trafik kazaları ile zaman zaman da deniz ulaşımında aksamalar meydana gelmiştir.

Cumartesi günü ilk saatleden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 1’i işyeri 2’si sokak olmak üzere toplamda 3 su baskını, Gölcük Halıdere ile Değirmendere Sahili, İzmit Sekapark Sahili ve Körfez Sahili’nde meydana gelen deniz taşması, 7 çatı uçması, 6 ağaç ve 1 aydınlatma- elektrik direği devrilmesi ve 19’u maddi hasarlı, 4’ü yaralamalı olmak üzere 23 tane trafik kazası meydana gelmiş olup, 4 kişi yaralanmıştır.

Yapılan ihbar ve arazi taraması neticesinde tespiti yapılan ve halen çalışması devam eden olaylar;

Kartepe Aslanbey KYK Öğrenci Yurdu’nda çatı kaplamasında kısmi uçmalar meydana gelmiştir. (Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, Rüzgâr devam ettiği için onarım çalışmaları yapılamıyor.)

Kartepe İlçesinde orta gerilim hatlarında uzun süreli (tahmini 4-6 saat arası) devam edecek elektrik kesintisi vardır. (Ekipler olay yerinde müdahale ediyor.)

İDO ve NEGMAR Feribot seferleri şiddetli hava muhalefeti sebebiyle yapılamamaktadır.

Rüzgâr ve fırtına sebebiyle özellikle Kartepe bölgesinde çok sayıda elektrik kesintisi mevcuttur. (Müdahaleler devam etmektedir.)

Gölcük ve Körfez sahilinde su basması sebebiyle dağıtım panolarının su altında kalmasından dolayı güvenlik sebebiyle elektrik kesintisi yapılmıştır. (Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.)

İlimiz genelinde ortalama rüzgar hızı 15 km/saat olmak üzere en yüksek rüzgar hızı Kartepe Güney Batı yönünden 26 km/saat olarak gerçekleşmiştir.

Ortalama yağış miktarı ise 9,25 kg/m² olmak üzere en yüksek yağış miktarı 20,16 kg/m² olarak Gölcük ilçemizde tespit edilmiştir.

112 ve diğer yollardan yapılan ihbarlara Valiliğimizce alınan Kış Tedbirleri kapsamında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin İtfaiye ve Fen İşleri, İSU, Emniyet, Jandarma ve SEDAŞ’tan toplam 2191 personel ve 1044 araçla gerekli müdahaleler yapılmakta olup, olumsuz hava şartlarından etkilenen Kocaelili hemşehrilerimize ve bölgemizdeki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bölgemizde etkisi devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyoruz."