İzmit Belediyesi öğretmenleri doğayla buluşturdu 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Karaabdülbaki Köyündeki 4 km’lik yürüyüş parkurunda öğretmenler için doğa yürüşü düzenlendi. Öğretmenler, doğanın huzur verici atmosferinde eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

ÇINAR KAHVALTI EVİNİN TADINI ÇIKARDILAR

Yürüyüş sonrası öğretmenler, Çınar Kahvaltı Evi’nde doğal köy kahvaltısının tadını çıkardı. Program sonunda ise öğretmenler kendilerini doğa ile buluşturan ve unutulmaz bir gün yaşatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ettiler.