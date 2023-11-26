Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi 4’üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin tekerleğinin üst kısmında kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundular. Gölcük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi ilk olarak kediyi tekerlek kısmında sıkıştığı yerden çıkarttıktan sonra kafasının da kutuya sıkışmış olduğunu gördüler. Kedinin kafasına sıkışan kutu da itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekibinin kucağına alıp sevdiği kedi daha sonra koşarak uzaklaştı.
- Asayiş
Kedinin kafasına sıkışan kutuyu itfaiye ekibi çıkardı
Gölcük ilçesinde kedinin başına sıkışan kutu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.