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Kedinin kafasına sıkışan kutuyu itfaiye ekibi çıkardı

Gölcük ilçesinde kedinin başına sıkışan kutu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Kedinin kafasına sıkışan kutuyu itfaiye ekibi çıkardı mask
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Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi 4’üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin tekerleğinin üst kısmında kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundular. Gölcük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi ilk olarak kediyi tekerlek kısmında sıkıştığı yerden çıkarttıktan sonra kafasının da kutuya sıkışmış olduğunu gördüler. Kedinin kafasına sıkışan kutu da itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekibinin kucağına alıp sevdiği kedi daha sonra koşarak uzaklaştı. 

26 Kas 2023 - 17:08 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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