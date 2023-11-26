AKP Kocaeli’de temayül yoklamasına yoğun katılım

AKP Kocaeli’de bugün Yerel Seçimler Temayül Yoklaması heyecanı yaşandı. Kötü hava koşullarına rağmen teşkilat mensupları Temayül Yoklamasına yoğun ilgi gösterdiler. AKP Grup Başkan Vekili Av.Özlem Zengin, TBMM Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız, Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Kadın Kolları MKYK Üyesi Güler Yüksekdağ ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Akif Ağırman’ın da katıldığı temayülde üç kademe il ve ilçe yönetimleri yanı sıra mahalle başkanları da oy kullandı.

TALUS’TAN TEŞEKKÜR

Sabah saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 16.00’ya kadar devam etti. Delegeler genel merkez sistemine bağlı bilgisayarlarla dijital ortamda oylarını kullandı. AKP Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, büyük bir heyecan ve katılımla gerçekleşen temayülün ardından yaptığı açıklamada, “Yerel Seçimler temayül yoklamamıza, bugün ilimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarına rağmen %95 katılımla sahip çıkan tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız” dedi.