- Ekonomi

Exxen ve ExxenSpor'a ZAM

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine yılın dördüncü zammını yaptı.
Exxen ve ExxenSpor'a ZAM mask

‘Gibi’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Konuşanlar’ gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına 25 Kasım itibarıyla  zam yaptı.

5 Ocak, 1 Mayıs ve 21 Ağustos’ta yaptığı zammın ardından bir kez daha abonelik ücretlerini artıran Exxen’in reklamsız temel paketi ayık 116,90 liradan 137,90’a yükseldi.

Exxenspor’da ise reklamsız sezonluk paketi aylık 184 liradan 217 liraya yükseldi.

Platformun yeni fiyatları şu şekilde:

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 83,00 lira

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 115,00 lira

Reklamlı Aylık Paket: 99,00 lira

Reklamsız Aylık Paket: 137,90 lira

ExxenSpor fiyatları ise şu şekilde:

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 185 lira

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 217 lira

Reklamlı Aylık Paket: 222,50 lira

Reklamsız Aylık Paket: 260,50 lira

Kaynak: CUMHURİYET

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26 Kas 2023 - 17:37 - Ekonomi

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