Exxen ve ExxenSpor'a ZAM

‘Gibi’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Konuşanlar’ gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına 25 Kasım itibarıyla zam yaptı.
5 Ocak, 1 Mayıs ve 21 Ağustos’ta yaptığı zammın ardından bir kez daha abonelik ücretlerini artıran Exxen’in reklamsız temel paketi ayık 116,90 liradan 137,90’a yükseldi.
Exxenspor’da ise reklamsız sezonluk paketi aylık 184 liradan 217 liraya yükseldi.
Platformun yeni fiyatları şu şekilde:
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 83,00 lira
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 115,00 lira
Reklamlı Aylık Paket: 99,00 lira
Reklamsız Aylık Paket: 137,90 lira
ExxenSpor fiyatları ise şu şekilde:
Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 185 lira
Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 217 lira
Reklamlı Aylık Paket: 222,50 lira
Reklamsız Aylık Paket: 260,50 lira
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.