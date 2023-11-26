GÖLCÜK BELEDİYESİ EKİPLERİ FIRTINA İLE MÜCADELE EDİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve fırtına, Gölcük'te deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. İki gündür etkili olan fırtına ve deniz seviyesindeki yükselme sonrasında oluşan olumsuzluklara karşı Gölcük Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilgili kurumlardan yapılan uyarılar sonrasında hazır bir şekilde sahaya çıkan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

BAŞKAN SEZER ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Başkan Sezer, fırtınanın en çok etkilediği Halıdere ve Değirmendere'de vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek taleplerini dinledi. Vatandaşlar ise çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür ettiler.