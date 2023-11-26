TİROİD İŞLEVLERİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPMALI?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Tiroid fonksiyonunuzu iyileştirmek için bazı temel fonksiyonel tıp stratejileri:

▪Bağırsaklarınızı Onarın

Bağırsaklarınızı lif açısından zengin ve besleyici bir diyetle destekleyin. Probiyotik açısından zengin yiyecekler tüketin ve bağırsak floranızı desteklemek için probiyotik takviyeler alın.

▪Beslenmenizi Temizleyin

Rafine şeker, rafine bitkisel yağlar, işlenmiş yiyecekler, sağlıksız yağlar, gluten, geleneksel süt ürünleri ve hassas olabileceğiniz yiyecekler gibi inflamasyon oluşturan yiyecekleri çıkarın. Bunun yerine yeşillikler, sebzeler, meyveler, sağlıklı yağlar ve temiz protein gibi anti-inflamatuvar yiyecekleri bolca tüketin.

▪Toksin Maruziyetini Azaltın

Modern dünyamız, vücudunuzda inflamasyon ve hastalık oluşturan toksinlerle doludur. Doğal temizlik ve bakım ürünleri kullanarak toksin maruziyetini en aza indirin, plastik kullanımını azaltın, sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan kaçının, doğada vakit geçirin.

▪ Olası Enfeksiyonları Belirleyin

Vücudunuzda stresli durumlarda ortaya çıkarak otoimmün tiroid hastalığını tetiklemeye hazır uykuda olan enfeksiyonlar olabilir. Farkında olmadığınız enfeksiyonlarınızı tanımlamak ve bunlarla doğal olarak savaşmak için bir fonksiyonel tıp doktoru ile çalışmanız önemlidir.

▪ Düzenli Egzersiz Yapın

Düzenli egzersiz bağışıklık sisteminizi ve genel sağlığınızı destekler. Haftada beş kez 20 ila 30 dakika egzersiz yapmayı ve düzenli olarak vücudunuzu hareket ettirmeyi hedefleyin.

▪ Stresi Hafifletin

Stres seviyelerinizi yönetmek, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için kesinlikle önemlidir. Stresinizi daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olan becerileri öğrenin. Yoga, meditasyon, günlük tutma, nefes çalışmaları ve doğa yürüyüşleri de dahil olmak üzere rahatlatıcı etkinliklere katılın.

▪ Yeterince Uyuyun

Düzenli kaliteli uyku, genel sağlığınız için esastır. Gecede 7 ila 9 saat uyuduğunuzdan emin olun. Yatmadan önce zihninizin sakinleşmesine ve bedeninizin rahatlamasına yardımcı olan bir gece rutini geliştirin.

Çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://www.drelenaklimenko.com/autoimmune-thyroid-disease/