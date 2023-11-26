ROKETSAN DUYURDU! 'Karaok'tan kaçış yok!

Roketsan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'kısa menzilli tanksavar silahımız Karaok görev başında' açıklamasında bulundu.

X üzerinden yapılan paylaşımda, 'Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı.' ifadelerine yer verildi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN SADIK BİR DOSTU OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de 'Karaok' ile ilgili açıklama geldi.

Görgün, "Vuruş modları ve üzerinde bulundurduğu optik sistemleriyle Karaok‘tan kaçış yok. Metehan’nın ruhuyla, taktik sahadaki oyun değiştirici gücümüz Karaok güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak. Roketsan'ımızı ve projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

KENDİSİ HAFİF ETKİSİ 'AĞIR!' ALPAGU İLK KEZ İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan önce İkinci Karabağ Savaşı ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte 'Kamikaze İHA' olarak adlandırılan drone sistemlerinin muharebe sahalarındaki önemi giderek artıyor. İHA ve SİHA sistemleri söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye, yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda önemli bir ihraç başarısı da STM'den geldi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen kamikaze İHA 'ALPAGU' ilk kez ihraç edildi ve Türkiye bu alanda büyük bir başarıya daha imza attı.

İnsansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden Türkiye, bu alanda yaptığı ihracat sözleşmeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu alanda Türkiye'nin en büyük savunma sanayii şirketlerinden biri olan ve birçok milli sistemin geliştirilmesinde önemli rol oynayan STM Savunma Teknolojileri, yeni bir ihracat başarısına daha imza attı ve tamamen yerli/milli imkanlarla geliştirilen ve kamuoyunda ‘Kamikaze İHA’ olarak da bilinen sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ALPAGU'ya farklı kıta ve ülkelerden yoğun ilgi olduğunu belirtirken, "Şu anda çok sayıda ülke ile ALPAGU'nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var" dedi.

TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

ALPAGU'nun mühimmatlı test atışları da dahil olmak üzere sahada yapılan tüm testleri başarıyla tamamladığını dile getiren Güleryüz, ihracat yapılan ülkeye ilk teslimatların gerçekleştirildiğini belirtti. Teslimatla birlikte Türkiye'de envantere girmeden ihracat edilen savunma sanayi ürünlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

STM'nin dünyada ve Türkiye'de taktik ve mini İHA sistemlerinin üretiminde önde gelen üreticilerden birisi olduğu bilgisini paylaşan Güleryüz, halihazırda devam eden çalışmaların Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ilerlediğini ve her geçen gün daha da olgunlaştıklarını söyledi.

SIRADA BEKLEYEN ÜLKELER VAR

Türkiye’de ilk kez milli mühendislik gücüyle taktik mini İHA ailesi oluşturduklarının altını çizen Güleryüz, yine STM imzalı döner kanatlı vurucu İHA Kargu’nun da üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildiğini hatırlattı. ALPAGU'nun ihraç edilmesiyle birlikte sabit kanatlı vurucu İHA sistemlerinde de ilk ihracatın gerçekleştiğini söyleyen Güleryüz, "Vurucu İHA’mız KARGU ve gözcü İHA’mız TOGAN’da olduğu gibi ALPAGU’ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun ilgi var. Şu anda çok sayıda ülke ile ALPAGU’nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var" dedi.

ALPAGU'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi için de görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Güleryüz, "ALPAGU’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TSK’ya çok sayıda ALPAGU’nun teslimatını yapacağız. Milli teknolojilerimizle ordumuzu donatırken, yurt dışı satışlarla savunma sanayiimizin ihracat hedeflerine katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

KENDİSİ HAFİF ETKİSİ 'AĞIR'

Eski Türkçe’de ‘düşmana tek başına saldıran yiğit’ anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar kesit alanı ve süratiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif olarak kullanılabilen ALPAGU’nun menzili 10 kilometre. Sahip olduğu elektro optik ve kızılötesi kameralarla gece-gündüz fark etmeksizin etkin görev yapabiliyor.

Lançerden fırlatıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren ALPAGU sahip olduğu kritik yazılımlar vasıtasıyla hedefi başarıyla takip edebiliyor. Elektronik yaklaşma tapası, görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri bulunan ALPAGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurularak kullanılabiliyor ve bu özellikleri sayesinde birçok ülke tarafından ilgiyle takip ediliyor.

EŞ ZAMANLI SALDIRI YAPABİLİYOR

ALPAGU, sahip olduğu bu yetenekler dışında, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle de öne çıkıyor. Tüm bu yetenekler bir araya geldiğinde, sürpriz etki yapan bir sistem haline geliyor ve muharebe sahasında üstünlük sağlayan kritik bir platform halini alıyor.

ALPAGU, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, kara-deniz-hava araçlarına entegre olabilmesi gibi özellikleriyle de rakiplerinden ayrışıyor ve kullanıcılarına bu konuda kolaylıklar sunabiliyor. Dört adet ALPAGU aynı anda, tek bir yer kontrol istasyonu vasıtasıyla, aynı hedefe veya farklı hedeflere eş zamanlı saldırı yapabiliyor.

Ağırlığı 2 kilogramın altında olan ALPAGU’ya benzer dünyada yalnızca iki platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra eden ALPAGU, hedeflerin tespiti ve imhasını ‘Man-in-the-Loop’ prensibi ile tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor. STM ALPAGU'nun daha büyük ve daha fazla patlayıcı taşıyabilen, daha hızlı ve daha uzun menzile sahip versiyonu Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT’un geliştirme çalışmalarına da STM-ROKETSAN iş birliğinde başarıyla devam ediliyor.

Kaynak: MİLLİYET