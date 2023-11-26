İşe vereceğim diye kandırdı: Engelli kadını hamile bıraktı!

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayşebacı Mahallesi’nde mart ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre; zihinsel engelli N.B., annesi G.B. ile komşuları minibüs şoförü Adnan Gidik’in tarlasına çalışmaya gitti.
Gidik, N.B.’ye başka bir iş vereceğini söyleyerek tarladaki kulübeye götürdü. Burada N.B.’ye cinsel saldırıda bulunan Adnan Gidik, yaşananları kimseye anlatmaması konusunda N.B.’yi tehdit etti.
N.B.’nin karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları, yaptıkları test sonrasında hamile olduğunu öğrendi. Aile, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. N.B. psikolog ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde yaşadıklarını anlattı ve çocuğu doğurmak istemediğini söyledi.
ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ
N.B. ayrıca kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü Gidik’ten şikayetçi oldu. Savcılığının talimatı ile harekete geçen jandarma, 17 Kasım’da Gidik’i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gidik, tutuklandı. N.B. ise 24 Kasım’da doğum yapıp, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
“SORUŞTURMANIN TAKİÇİSİ OLACAĞIZ”
N.B. ve ailesine destek veren Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, kendini koruyamayacak durumda olan bir kadına karşı işlenen bu suçun gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında takipçisi olacaklarını belirtip, şunları söyledi:
“Soruşturmaya müdahale ederek maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan ya da çalışacak olan kişi ve kurumları uyarıyoruz. İddianamenin hazırlanması aşamasında, ‘kişinin hürriyetinden yoksun kılınması’ suçunun işlendiğinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.
HATTAN ÇIKARILDI
Öte yandan Adnan Gidik’in minibüsünün Ayşebacı Taşıma Kooperatifi’nce Balıkesir-Ayşebacı hattından çıkarıldığı bildirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
41 Kocaeli - Ömür boyu cezaevinde kalsın işte adalet budur diyeyim,,boyle insanlarin alnina kara dovme yaptiracan kalıcı bir yazı ,,sapık,,diye millette kimin ne oldugunu bilsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.