26 Kas 2023 - 20:02- Asayiş G:

Nihal Kupşi hayatını kaybetti

3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan İYİ Partili eski yönetici Nihal Kupşi vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Nihal Kupşi hayatını kaybetti mask

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, birçok STK içinde aktif görevlerde yer alan gönül insanı yardımsever kişiliği ile tanınan ve İYİ Parti İzmit eski ilçe yöneticisi Nihal Kupşi vefat etti. Geçtiğimiz günlerde fenalaşan Nihal Kupşi, kontrol için gittiği hastanede EKG çekilirken değerleri düşük bulunan Kupşi'nin kalp krizi geçirmiş olduğu ve 17 saat müdahele edilmeyişinden kaynaklı sıkıntılı bir sürece girdiği belirlenmişti. Stend takılması ve tedavi edilmek üzere Konak Hastanesi'nde entübe edilen 2 çocuk annesi Nihal Kupşi'nin yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu akşam saatlerinde ise Nihal Kupşi'nin hayatını kaybetti.

CENAZE YARIN
Kupşi'nin cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# vefat, İyi Parti

26 Kas 2023 - 20:02 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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