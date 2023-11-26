Akşener'den Nihal Kupşi paylaşımı

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, birçok STK içinde aktif görevlerde yer alan gönül insanı yardımsever kişiliği ile tanınan ve İYİ Parti İzmit eski ilçe yöneticisi Nihal Kupşi vefat etti. Kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Kupşi'nin vefat haberi İYİ Parti'yi yasa boğdu. Vefatının ardından bir çok İYİ Partili siyasetçi paylaşımda bulundu.

AKŞENER'DEN PAYLAŞIM

Kupşi'nin vefat haberi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Kocaeli’de siyasete başladığım ilk günden beri birlikte mücadele verdiğim, partimiz için büyük emekleri olan değerli Nihal Kupşi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi

BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur"İzmit Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz kıymetli büyüğümüz Sn. Nihal Kupşi’nin vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kabri nur, mekânı cennet olsun."dedi