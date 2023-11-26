İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Uluslararası Şam Havalimanı’na yerel saatle 16.50’de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.
Haberde, “Golan Tepeleri üzerinden Şam’da bazı askeri noktalarla havalimanı hedef alındı. Hava savunma sistemleri karşılık verip roketlerin çoğunu düşürdü.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, can kaybına ilişkin bilgi verilmezken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İSRAİL, ŞAM VE HALEP’İ HEDEF ALIYOR
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail, Şam ile Halep’teki havaalanlarını sık sık hedef almaya başladı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.