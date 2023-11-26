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Derincespor'a dost kazığı: 2-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Belediye Derincespor’u 2-1 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Derincespor'a dost kazığı: 2-1 mask

Hakemler: Ramazan Doğanay, Kurtuluş Aslan Recep Gündüz
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin (Abdulaziz Solmaz dk. 60), İsmail Güven (Alptekin Çaylı dk. 87), Okan Eken, Yusuf Türk (Yasin Başaytaç dk. 64), İlyas Kubilay Yavuz (Zahit Fındık dk. 46), Oğuz Yılmaz, U. Erdem, Abdullah Yiğiter, Berkan Aydeniz, Yiğitali Bayrak, Yalçın Kılıç
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Ünal Emre Durmuşhan (Hüseyin Karabey dk. 80), Erdi Can Şahit (Eren Bayraktar dk. 80), Mehmet Akyüz, Oğuz Kocabal, Erman Bulucu, Alperen Pak, Volkan Atlınsoy, Taha Aydınlı (Melik Derin dk. 46)
Goller: Yalçın Kılıç (dk. 15), Okan Eken (dk. 62) (Kastamonupor), Ünal Emre Durmuşhan (dk. 9) (Derince Belediyespor)
Sarı kartlar: Okan Eken, Berkan Aydeniz (Kastamonuspor), Mehmet Akyüz, Volkan Altınsoy (Belediye Derincespor)

26 Kas 2023 - 21:11 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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