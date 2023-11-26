Derincespor'a dost kazığı: 2-1

Hakemler: Ramazan Doğanay, Kurtuluş Aslan Recep Gündüz
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin (Abdulaziz Solmaz dk. 60), İsmail Güven (Alptekin Çaylı dk. 87), Okan Eken, Yusuf Türk (Yasin Başaytaç dk. 64), İlyas Kubilay Yavuz (Zahit Fındık dk. 46), Oğuz Yılmaz, U. Erdem, Abdullah Yiğiter, Berkan Aydeniz, Yiğitali Bayrak, Yalçın Kılıç
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Ünal Emre Durmuşhan (Hüseyin Karabey dk. 80), Erdi Can Şahit (Eren Bayraktar dk. 80), Mehmet Akyüz, Oğuz Kocabal, Erman Bulucu, Alperen Pak, Volkan Atlınsoy, Taha Aydınlı (Melik Derin dk. 46)
Goller: Yalçın Kılıç (dk. 15), Okan Eken (dk. 62) (Kastamonupor), Ünal Emre Durmuşhan (dk. 9) (Derince Belediyespor)
Sarı kartlar: Okan Eken, Berkan Aydeniz (Kastamonuspor), Mehmet Akyüz, Volkan Altınsoy (Belediye Derincespor)
Hakemler: Ramazan Doğanay, Kurtuluş Aslan Recep Gündüz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.