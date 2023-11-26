İzmitli Periler Antalya'dan mutlu döndü: 83-89

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Can Mavisu, Almina Kocabaş, Barış Burak Durmuş
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 23, Bone 22, Günesh Denise Karaoğlan 3, Özge Kavurmacıoğlu 5, Delic 3, Henderson 27, Helin Boybeyi
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, Ivanova, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Hande Kuzu 4, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 25, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3
1. Periyot: 20-20
Devre: 45-45
3. Periyot: 66-63
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 89-83 yendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.