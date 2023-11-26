26 Kas 2023 - 21:35- Spor G:

GÖZ-GÖZ EVİNDE RAHAT: 2-0

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Göztepe konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti.
GÖZ-GÖZ EVİNDE RAHAT: 2-0 mask
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Maçtan dakikalar

16. dakikada Ogün’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Tijanic’in kafa vuruşunda kaleci Ferhat sol direk dibinden topu çeldi.

41. dakikada Tijanic, soldan geliştirdiği atakta çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasına açılan top karambolde sekip sol çapraza gitti. Yalçın’ın sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

64. dakikada Mamah’ın sol taraftan vuruşunda kalecinin çıkardığı topu Yalçın Kayan tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, Serdar Soydan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Yalçın Kayan (Ümit Akdağ dk. 90+1), Doğan Erdoğan, David Tijanic (Celil Yüksel dk. 83), Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 83), Kenneth Mamah (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90+4), Billel Messaoudi (Aliou Traore dk. 90+4)

Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Atınç Nukan, Ali Dere, Ensar Aksakal

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Bakhtiyar Hasanalizada, Gökhan Akkan (Ahmet Yazar dk. 72), Mehmet Taş (Hikmet Ciftci dk. 54), Adeniyi James, Muhammed Akarslan (Philip Awuku dk. 46), Mahamadou Ba, Sadık Baş, Mayingila Nzuzi Mata (Sekou Tidiany dk. 72), William Togui (Abdoulaye Yahaya dk. 72), Çağrı Giritlioğlu

Yedekler: Hurşit Görkem Demiryürek, Selim Ay, Halef Keklik, Umar Aminu, Mehmet Zahit Çınar

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Yalçın Kayan (dk. 49 ve 64) (Göztepe)

Sarı kartlar: Mayingila Nzuzi Mata (Tuzlaspor), Billel Messaoudi, Doğan Erdoğan (Göztepe)

# ceza, serbest

26 Kas 2023 - 21:35 İHA İzmir- Spor

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