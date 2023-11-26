GÖZ-GÖZ EVİNDE RAHAT: 2-0

Maçtan dakikalar
16. dakikada Ogün’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Tijanic’in kafa vuruşunda kaleci Ferhat sol direk dibinden topu çeldi.
41. dakikada Tijanic, soldan geliştirdiği atakta çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasına açılan top karambolde sekip sol çapraza gitti. Yalçın’ın sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
64. dakikada Mamah’ın sol taraftan vuruşunda kalecinin çıkardığı topu Yalçın Kayan tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Hakemler: Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, Serdar Soydan
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Yalçın Kayan (Ümit Akdağ dk. 90+1), Doğan Erdoğan, David Tijanic (Celil Yüksel dk. 83), Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 83), Kenneth Mamah (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90+4), Billel Messaoudi (Aliou Traore dk. 90+4)
Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Atınç Nukan, Ali Dere, Ensar Aksakal
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Bakhtiyar Hasanalizada, Gökhan Akkan (Ahmet Yazar dk. 72), Mehmet Taş (Hikmet Ciftci dk. 54), Adeniyi James, Muhammed Akarslan (Philip Awuku dk. 46), Mahamadou Ba, Sadık Baş, Mayingila Nzuzi Mata (Sekou Tidiany dk. 72), William Togui (Abdoulaye Yahaya dk. 72), Çağrı Giritlioğlu
Yedekler: Hurşit Görkem Demiryürek, Selim Ay, Halef Keklik, Umar Aminu, Mehmet Zahit Çınar
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Yalçın Kayan (dk. 49 ve 64) (Göztepe)
Sarı kartlar: Mayingila Nzuzi Mata (Tuzlaspor), Billel Messaoudi, Doğan Erdoğan (Göztepe)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.