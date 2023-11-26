Pasaport ücretine büyük zam…

Yeni yıla girmeden önce yüksek oranda zamlar gelmeye başladı. 2024’de vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 58 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.
PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
|Süre
|Eski Ücret
|Yeni Ücret
|Aradaki Fark
|6 aya kadar olan pasaport ücreti
|1.034,55 TL
|1.639,34 TL
|604 TL
|1 yıl için olan pasaport ücreti
|1.512,45 TL
|2.396,62 TL
|884 TL
|2 yıl için olan pasaport ücreti
|2.469,15 TL
|3.912,61 TL
|1.443 TL
|3 yıl için olan pasaport ücreti
|3.507,75 TL
|5.558,38 TL
|2.051 TL
|4-10 yıl olan pasaport ücreti
|4.943,25 TL
|7.833,07 TL
|2.890 TL
Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.
Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.
Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.
YILBAŞINDA YÜZDE 123 ZAM YAPILMIŞTI
Pasaport harçlarına 2023 yılı başında düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 123 civarında artış yaşanmıştı.
Pasaport ücretleri 2023 yılından itibaren, Cumhurbaşkanı oranı düşürme yetkisini kullanmadığı için, yüzde 123 oranında zamlanarak görülmemiş bir rekora imza attı. Yılın ikinci altı ayında geçerli olmak üzere de bu kez yüzde 50 zam yapıldı.
2022 için geçerli olan zam oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ak Partili - Akp demek ZAM CEZA VERGİ demek 22 senedir bu böyle
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.