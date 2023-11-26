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Önder Yürük kansere yenik düştü

Çayırova Akse Mahallesi 526.Sokak adresinde ikamet eden ve emlakçılık yapan Önder Yürük (48) bir süredir tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
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Önder Yürük kansere yenik düştü mask
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Evli ve 2 çocuk babası olan Önder Yürük’ün cenazesi Mescidi Aksa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verildi.

26 Kas 2023 - 22:15 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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