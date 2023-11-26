26 Kas 2023 - 22:15 - Asayiş

Önder Yürük kansere yenik düştü

Çayırova Akse Mahallesi 526.Sokak adresinde ikamet eden ve emlakçılık yapan Önder Yürük (48) bir süredir tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle vefat etti.