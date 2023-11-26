Evli ve 2 çocuk babası olan Önder Yürük’ün cenazesi Mescidi Aksa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Önder Yürük kansere yenik düştü
Çayırova Akse Mahallesi 526.Sokak adresinde ikamet eden ve emlakçılık yapan Önder Yürük (48) bir süredir tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.