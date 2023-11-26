Hatay'da 50 bin insan mülksüzleşmeyle karşı karşıya

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Alkan, 50 bin insanın mülksüzleştirme ile karşı karşıya kaldığını belirterek, dava açacaklarını söyledi. Alkan, yapı sağlam olsa dahi ev sahiplerinin ev ve yapılarına el konularak yıkılabileceğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde 207 hektarlık büyüklüğe sahip alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv bölge ilan edildi.

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Ecevit Alkan, 50 bin insanın mülksüzleştirme ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Dava açmaya hazırlandıklarını ifade eden Alkan, bölgenin çeşitliliğine de dikkat çekerek, içerisinde sağlam kalan binalarla birlikte yıkılan binaların, kamusal ve yeşil alanların olduğunu kaydetti.

Defne'deki kentsel dönüşümle ilgili hazırlanan planda, bazı mahallelerin rezerv bölge olarak belirlendiğini açıklayan Alkan, "Bu belge tarihi öneme sahip olan bir belge çünkü Türkiye çapında ilk defa bir yerleşim yeri rezerv bölge ilan ediliyor" dedi.

Halk TV'nin haberine göre, bölgeyle ilgili hazırlanan yeni düzenlemeyi sosyal medyadan paylaşan Alkan, "rezerv alan"la ilgili detayları da yazdı. Alkan'ın paylaşımına göre, yapı sağlam olsa dahi ev sahiplerinin ev ve yapılarına el konularak yıkılabilecek. Ayrıca alandaki uygulama ve tasarruf hakları da kısıtlanmış olacak.

"SAĞLAM YAPILARA DA EL KONULACAK"

Alkan, şöyle konuştu:

“Bu alanların tümü rezerv alan oldu. Önceki kanunda rezerv alan arsa üretmek için ilan ediliyordu. Şimdi mülkiyetin özüne dokunacaklar. Bir kısım mülkler hazineye geçecek. Sosyal ve siyasal bütün haklara saldırı yapılıyor. Ve insanlara haber verilmedi. İnsanların bunu bilmeye hakkı vardı. Tepeden inme bir anlayış var. Sağlam yapınız bile varsa el koyacaklar, kamulaştırma bedeli dahi ödemeyecekler. Bizimle iletişim kurmuyorlar. İnsanlara ne olacağını söylemiyorlar bile. ‘Ben yaptım oldu’ kafası var.”

"İNSANLARA BİLGİ VERİLMEDİ"

İnsanların mülklerine ve geleceklerine dair bir fikirlerinin olmadığını da anlatan Alkan, yalnızca muhtarlarla bir toplantı yapıldığını belirterek bölgede panik ve endişe uyandığını söyledi.

Alkan, Hatay’ın bir deney bölgesine dönüştürüldüğünü sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Hatay Barosu olarak afet olduğundan beri her davayla ilgileniyoruz. Deprem bölgesi bir deney bölgesine çevrilmiş durumda. Bütün Türkiye’ye yayılacak bir uygulama var. Herkesten destek bekliyoruz. Buradaki mücadelenin başarıya ulaşması emsal teşkil edecek, her türlü başarısızlık da emsal teşkil edecek. 200 hektardan fazla bir alandan bahsediyoruz. Benim sayabildiğim 28 mahalle var. İnsanlar depremden sonra yeni hayata uyum göstermeye çalışıyorlardı. Okullar devam ediyor, insanlar konteynırlarda yaşıyor. En büyük sorun dediğim gibi bilgi verilmemesi. Korku ve endişeye neden oluyorlar. Biz de dava açmak için hazırlıklara başlıyoruz.”

Kaynak: KARAR