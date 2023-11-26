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DİKKAT! 5 ilçede elektrik kesintisi

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

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DİKKAT! 5 ilçede elektrik kesintisi mask

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
53971KOCAELİİZMİTAKMEŞE CUMHURİYET, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLUÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK.27.11.202309:0017:00
54017KOCAELİKANDIRAAKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER27.11.202309:0017:00
54018KOCAELİKANDIRAKERPE, KINCILLI11. SK., 9. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., HAKAN SK., İLBEY SK., KANAL SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KUTLU SK., LİMAN SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., ŞİMŞEK SK., TEK SK.27.11.202309:0017:00
54053KOCAELİGEBZEADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇERKEŞLİ OSB, EMEK, HÜRRIYET, HÜRRİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM10. SK., 105. SK., 106. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 131. SK., 131/1. SK., 15. SK., 15/1., 15/1. SK., 15/3. SK., 15/4. SK., 15/6. SK., 18. SK., 18/1. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19. SK., 20., 20. SK., 2005. SK., 2005/1. SK., 2005/2. SK., 2005/3. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2012., 2012. SK., 2013. SK., 2014. SK., 2015., 2015. SK., 2016. SK., 2016/1. SK., 2017. SK., 2018. SK., 2019. SK., 2020. SK., 2021. SK., 2022. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2025. SK., 2026., 2026. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029., 2029. SK., 2030., 2030. SK., 2031. SK., 2032., 2032. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2040/1. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2044., 2045. SK., 2046. SK., 2057. SK., 21. SK., 21/1., 21/1. SK., 21/2. SK., 2101. SK., 2101/1., 2101/1. SK., 2101/2. SK., 2103. SK., 2103/2. SK., 2104. SK., 2105. SK., 2110. SK., 2111. SK., 2112. SK., 2112/1. SK., 2113. SK., 2114. SK., 2115. SK., 2116. SK., 2117., 2117. SK., 2118. SK., 2119. SK., 2120. SK., 2120/1. SK., 2121. SK., 2121/1. SK., 2121/2. SK., 2122., 2122. SK., 2123., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2125/1. SK., 2126., 2126. SK., 2127., 2127. SK., 2128. SK., 2129., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136., 2136. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137. SK., 2137/1. SK., 2138., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 2141/2., 2141/2. SK., 2142/1. SK., 2145/1. SK., 2146. SK., 2149/1. SK., 2152. SK., 2152/1. SK., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2158. SK., 2158/1. SK., 2160. SK., 2162. SK., 2163. SK., 2164. SK., 2165. SK., 2166. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2. SK., 2212/3. SK., 2212/4., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/1., 2213/1. SK., 2213/2., 2213/2. SK., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1., 2216/1. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2219., 2219. SK., 2220/1. SK., 2221. SK., 2222. SK., 2222/1. SK., 2222/2., 2222/2. SK., 2222/3. SK., 2223. SK., 2223/1., 2223/1. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2225. SK., 2225/1. SK., 2226. SK., 2228., 2229., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2231., 2231. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232., 2234., 2235. SK., 2236/1. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2240. SK., 2244. SK., 2250. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 23. SK., 2318. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3., 2334/8. SK., 2335/3. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2341., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354. SK., 2358. SK., 2359. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 27/1. SK., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/5. SK., 28/6. SK., 29., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 32/1. SK., 33. SK., 33/1. SK., 33/2. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 37/1. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 38/2. SK., 38/3. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/1. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 405/1. SK., 405/5. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., 41., 41. SK., 43. SK., 430., 430. SK., 431. SK., 431/1. SK., 44. SK., 44/1. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK, 45/3. SK., 46. SK., 461/3. SK., 47. SK., 471. SK., 49., 49. SK., 5/6., 5/6. SK., 5/7. SK., 50. SK., 52. SK., 53. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., 6. SK., 6/2. SK., 6/3. SK., 8. SK., ANADOLU CD., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., GÜNEY YANYOL, IMES, ISTIKLAL, IŞIK, İSTİKLAL CD., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MEHMETÇIK, MEHMETÇİK CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NECİP FAZIL CD., NENEHATUN CD., ORDU, ORDU CD., PIRIREIS, PIRIREIS CD., PİRİREİS CD., PİRSULTAN CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD., TOPAL OSMAN AGA, TOPAL OSMAN AĞA CD., ULUS CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YASA CD., YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD., YILDIRIM CD.27.11.202308:3016:00
54057KOCAELİDERİNCEÇINARLIBAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, KAFKAS SK., KILAVUZ, YALÇIN SK., YELKEN27.11.202309:0017:00
54134KOCAELİ BAŞİSKELEYUVACIK YAKACIKBÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, GÜLAÇTI SK., HAMDİ TAŞDEMİR CD., KUTUP SK., SİNEM SK., SU YOLU, ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK SK., YAPRAK27.11.202309:0017:00
# cumhuriyet, 2024, Başiskele

26 Kas 2023 - 23:33 - Gündem

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