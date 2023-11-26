DİKKAT! 5 ilçede elektrik kesintisi

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|53971
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKMEŞE CUMHURİYET, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU
|ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK.
|27.11.2023
|09:00
|17:00
|54017
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|27.11.2023
|09:00
|17:00
|54018
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KERPE, KINCILLI
|11. SK., 9. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., HAKAN SK., İLBEY SK., KANAL SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KUTLU SK., LİMAN SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., ŞİMŞEK SK., TEK SK.
|27.11.2023
|09:00
|17:00
|54053
|KOCAELİ
|GEBZE
|ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇERKEŞLİ OSB, EMEK, HÜRRIYET, HÜRRİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM
|10. SK., 105. SK., 106. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 131. SK., 131/1. SK., 15. SK., 15/1., 15/1. SK., 15/3. SK., 15/4. SK., 15/6. SK., 18. SK., 18/1. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19. SK., 20., 20. SK., 2005. SK., 2005/1. SK., 2005/2. SK., 2005/3. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2012., 2012. SK., 2013. SK., 2014. SK., 2015., 2015. SK., 2016. SK., 2016/1. SK., 2017. SK., 2018. SK., 2019. SK., 2020. SK., 2021. SK., 2022. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2025. SK., 2026., 2026. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029., 2029. SK., 2030., 2030. SK., 2031. SK., 2032., 2032. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2040/1. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2044., 2045. SK., 2046. SK., 2057. SK., 21. SK., 21/1., 21/1. SK., 21/2. SK., 2101. SK., 2101/1., 2101/1. SK., 2101/2. SK., 2103. SK., 2103/2. SK., 2104. SK., 2105. SK., 2110. SK., 2111. SK., 2112. SK., 2112/1. SK., 2113. SK., 2114. SK., 2115. SK., 2116. SK., 2117., 2117. SK., 2118. SK., 2119. SK., 2120. SK., 2120/1. SK., 2121. SK., 2121/1. SK., 2121/2. SK., 2122., 2122. SK., 2123., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2125/1. SK., 2126., 2126. SK., 2127., 2127. SK., 2128. SK., 2129., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136., 2136. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137. SK., 2137/1. SK., 2138., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 2141/2., 2141/2. SK., 2142/1. SK., 2145/1. SK., 2146. SK., 2149/1. SK., 2152. SK., 2152/1. SK., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2158. SK., 2158/1. SK., 2160. SK., 2162. SK., 2163. SK., 2164. SK., 2165. SK., 2166. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2. SK., 2212/3. SK., 2212/4., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/1., 2213/1. SK., 2213/2., 2213/2. SK., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1., 2216/1. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2219., 2219. SK., 2220/1. SK., 2221. SK., 2222. SK., 2222/1. SK., 2222/2., 2222/2. SK., 2222/3. SK., 2223. SK., 2223/1., 2223/1. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2225. SK., 2225/1. SK., 2226. SK., 2228., 2229., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2231., 2231. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232., 2234., 2235. SK., 2236/1. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2240. SK., 2244. SK., 2250. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 23. SK., 2318. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3., 2334/8. SK., 2335/3. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2341., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354. SK., 2358. SK., 2359. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 27/1. SK., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/5. SK., 28/6. SK., 29., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 32/1. SK., 33. SK., 33/1. SK., 33/2. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 37/1. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 38/2. SK., 38/3. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/1. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 405/1. SK., 405/5. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., 41., 41. SK., 43. SK., 430., 430. SK., 431. SK., 431/1. SK., 44. SK., 44/1. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK, 45/3. SK., 46. SK., 461/3. SK., 47. SK., 471. SK., 49., 49. SK., 5/6., 5/6. SK., 5/7. SK., 50. SK., 52. SK., 53. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., 6. SK., 6/2. SK., 6/3. SK., 8. SK., ANADOLU CD., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., GÜNEY YANYOL, IMES, ISTIKLAL, IŞIK, İSTİKLAL CD., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MEHMETÇIK, MEHMETÇİK CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NECİP FAZIL CD., NENEHATUN CD., ORDU, ORDU CD., PIRIREIS, PIRIREIS CD., PİRİREİS CD., PİRSULTAN CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD., TOPAL OSMAN AGA, TOPAL OSMAN AĞA CD., ULUS CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YASA CD., YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD., YILDIRIM CD.
|27.11.2023
|08:30
|16:00
|54057
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, KAFKAS SK., KILAVUZ, YALÇIN SK., YELKEN
|27.11.2023
|09:00
|17:00
|54134
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YUVACIK YAKACIK
|BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, GÜLAÇTI SK., HAMDİ TAŞDEMİR CD., KUTUP SK., SİNEM SK., SU YOLU, ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK SK., YAPRAK
|27.11.2023
|09:00
|17:00
DİKKAT! 5 ilçede elektrik kesintisi
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
26 Kas 2023 - 23:33 - Gündem Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.