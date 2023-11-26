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Kocaeli haftaya nasıl başlayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kocaeli'de hava bulutlu, sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.

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Kocaeli haftaya nasıl başlayacak! mask

KOCAELİ HAVA DURUMU

HAVA: Bulutlu

SICAKLIK: 6

NEM: 71

PAZARTESİ24.00 - 03.0066581635
PAZARTESİ03.00 - 06.0033631335
PAZARTESİ06.00 - 09.0055711131
PAZARTESİ09.00 - 12.0055541738
PAZARTESİ12.00 - 15.0066622146
PAZARTESİ15.00 - 18.0066571244
PAZARTESİ18.00 - 21.005572728
PAZARTESİ21.00 - 24.004480317

26 Kas 2023 - 23:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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