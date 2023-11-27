Songül öğretmen, öğrencileri ile 17 yıl sonra buluştu

17 YIL SONRA GELEN SÜRPRİZ

Ulugazi İlköğretim Okulu, 2001-2006 yılı mezunu olan öğrenciler, ilkokul hocaları Songül Erdoğdu’ya sürpriz düzenlediler. 24 Kasım Öğretmenler gününe özel olarak buluşma ayarlayan öğrenciler, kendi aralarında organize olup, 17 yıl sonra ilkokul öğretmenleri için toplandılar. Yuvam’da bir kafede buluşan vefalı öğrenciler, kendilerini hayata hazırlayan, okumayı, yazmayı, insanlara saygıyı, büyüklere merhameti, küçüklere sevgiyi öğreten, hayatlarının en temel noktasına dokunan Songül öğretmenlerine sürpriz yaptılar. Şimdilerde, Yahyakaptan’da öğretmenliğine devam eden yılların deneyimli hocası Songül Erdoğdu, yapılan sürpriz karşısında duygulandı. 17 yıl sonra evlatları ile bir araya gelen Songül öğretmene, üzerinde 1/A sınıfının fotoğrafı basılı olan kupa ve çiçek hediye edildi. Songül hoca ve öğrencileri, yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.