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Pençe-Kilit operasyonu: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Pençe-Kilit operasyonu: 2 asker şehit, 2 asker yaralı mask
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Kaynak: HABERLER.COM
# oldu

27 Kas 2023 - 00:44 - Asayiş

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