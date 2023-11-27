Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı

Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldığını açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, konunun Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca takip edildiğini belirtti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

"Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir."

Kaynak: KARAR