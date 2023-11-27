Bağımsız aday Mustafa Can'dan tepki! SALONU TERK ETTİ

İzmit Belediyesi Başkanlığına Bağımsız aday olduğunu açıklayan Mustafa Can, salonu terk ettikten sonra şu ifadeleri kullandı:
"Esefle kınıyorum"
"Bu benim ancak motivasyonumu arttırdı. Daha çok çalışacağım ve ben kazanacağım. Anlaşılan yaklaşık bir aydır halkın arasında gördüğümüz kabul ve gerek sosyal medyada gerekse yazılı ve görsel basında çıkan çalışmalarımız anlaşılan birilerini rahatsız etmiş. Evet rahatsız etmeye devam edeceğim. Çünkü bu kenti seviyorum ve ben kent halkıyla bütünleştim. Ben kazanacağım. Bunun yanında bahse konu program benim mahallem ve ben şu anda sarayın bahçesinde oturuyorum. Diğer yandan Ben belediye başkan adayıyım. Hiç şık olmadı"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.