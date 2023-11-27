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Bağımsız aday Mustafa Can'dan tepki! SALONU TERK ETTİ

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen 'Nikomedia Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine' konulu konferansa katılan İzmit Belediyesi'nin Bağımsız adayı Mustafa Can, ismini karta yazarak verdiği halde anons edilmemesine tepki olarak salonu sessiz bir şekilde terk etti.

Hakan Yağcıoğlu
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Bağımsız aday Mustafa Can'dan tepki! SALONU TERK ETTİ mask
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İzmit Belediyesi Başkanlığına Bağımsız aday olduğunu açıklayan Mustafa Can, salonu terk ettikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Esefle kınıyorum"

"Bu benim ancak motivasyonumu arttırdı. Daha çok çalışacağım ve ben kazanacağım. Anlaşılan yaklaşık bir aydır halkın arasında gördüğümüz kabul ve gerek sosyal medyada gerekse yazılı ve görsel basında çıkan çalışmalarımız anlaşılan birilerini rahatsız etmiş. Evet rahatsız etmeye devam edeceğim. Çünkü bu kenti seviyorum ve ben kent halkıyla bütünleştim. Ben kazanacağım. Bunun yanında bahse konu program benim mahallem ve ben şu anda sarayın bahçesinde oturuyorum. Diğer yandan Ben belediye başkan adayıyım. Hiç şık olmadı" 
# aday, İzmit belediyesi

27 Kas 2023 - 00:59 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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