Polis alımı ne zaman yapılacak? EGM polis alımında son durum

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Buna göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi. İşte, polis alımında son gelişmeler...
POLİS ALIMINDA KONTENJAN BİLGİSİ
Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.
Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.
POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.
Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.