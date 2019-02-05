İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurarak arama yaptı. İ.Ö., T.S. ve A.Ö.B.'nin üzerinde kuru sıkı tabanca, C.Z.'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca, A.A.'nın üzerinde ise bir miktar esrar ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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4 silah ele geçirildi
İzmit'te, polisin yaptığı denetimlerde 4 adet tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz