Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:05 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:02 TSİ

4 silah ele geçirildi

İzmit'te, polisin yaptığı denetimlerde 4 adet  tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurarak arama yaptı. İ.Ö., T.S. ve A.Ö.B.'nin üzerinde kuru sıkı tabanca, C.Z.'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca, A.A.'nın üzerinde ise bir miktar esrar ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bugün 09:05 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
4 silah ele geçirildi mask
4 silah ele geçirildi
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Atilla Taş, Kocaeli'ye sevk edildi mask
Atilla Taş, Kocaeli'ye sevk edildi
Hasta yakını dehşet saçtı! mask
Hasta yakını dehşet saçtı!
Yaşlı adam evinde ölü bulundu! mask
Yaşlı adam evinde ölü bulundu!
6 araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var... mask
6 araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!

GALERİ

Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki mask
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL