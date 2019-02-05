İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, vatandaşın güven ve huzurunun devamı için olaylara müdahale ettiği gibi rutin uygulamalarına da aralıksız olarak devam ediyor. Devriye ekipleri tarafından hafta içerisinde yapmış oldukları uygulamalarda durumlarında şüphelenilerek durdurup kimlik kontrolü ve üst araması yaptığı şüphelilerden İ.Ö. (47), T.S. (21), A.Ö.B. (18) isimli şahıslardan 3 adet kuru sıkı tabanca, C.Z. (34) isimli şahsın üzerinden ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca A.A. (31) isimli şahıs üzerinde ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. C.Z ve A.A. hakkında adli işlem yapılırken diğer 3 şahısa da idari işlem yapıldı. Uygulamaların bundan sonrada devam edeceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Uygulamada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler amirliği tarafından yapılan rutin uygulamalarda üstlerinden kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddesi ele geçirilen şüphelilere işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz