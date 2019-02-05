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Jandarma ilkokulda tanıtımda bulundu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Körfez İlimtepe İlkokulu'nda tanıtımda bulunurken, jandarmanın çalışma alanları hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, tanıtımda dedektör köpekleri sevdi.

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Körfez İl Jandarma Komutanlığı, İlimtepe İlkokulu'nda tanıtımda bulundu. Okulun bahçesinde gerçekleşen programa jandarma trafik, asayiş, motosikletli trafik ve kurtarma ekipleri katıldı. Öğrencilere, jandarmanın çalışma alanları, kullandığı ekipmanlar tanıtıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Jandarma Astsubay Şenay Aslan, "Jandarma asayiş, trafik, kurtarma alanlarında görev yapıyor. Okullar bugün ikinci döneme başladı, okul önlerine gelip sizlerin güvenliğiniz için görev yapıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, bizler de geleceğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sizlerin zarar görmesini istemiyoruz, bu yüzden buradayız. Herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda, yardıma ihtiyacınız olduğunda öncelikle anne ve balarınıza, sonra da jandarmaya gelebilirsiniz." dedi. Çocukların büyük ilgisini çeken arama ve kurtarma köpekleri 'Oran' ve 'Hor' program sonrasında çocukların sevgi yumağı içinde kaldı. Çocukların sevmesi için izin verilmesi üzerine minik öğrenciler iki köpeğin çevresinde çember oldu. Program sonrasında çocuklara, içinde jandarmanın da yer aldığı çocuk kitapları dağıtıldı.

Bugün 09:05 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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