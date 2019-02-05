Mutlu: Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız

Seçim çalışmalarına en erken başlayan adaylardan birisi olan ve Başiskele’de kazanma ihtimali yüksek isimler arasında yer alan Saadet Partisi Adayı Zafer Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile belediye personellerinin yüreğine su serpti. “Bir süredir Başiskele kamuoyunda seçimi zaferle taçlandırdığımızda belediyede çalışan personellerin sıkıntı yaşayacağına dair asılsız söylentiler yayılmaya çalışılıyor. Öncelikle belirtmeliyim ki; Biz şahsi menfaatlerimiz için siyaset yapmıyoruz. Adalet merkezli bir anlayışı hakim kılmak için mücadele eden bir hareketin mensubu olarak adalet şaşmaz terazimizdir. Belediye’de çalışan kardeşlerimiz için de adalet şiarımız olacaktır” şeklinde açıklama yapan Mutlu “Herkesin hakkının korunacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.

MEMURLA, İŞÇİYLE KAVGA EDEREK BELEDİYE YÖNETİLMEZ

Sosyal medya paylaşımında “Memuruyla, işçisiyle, çalışanıyla kavga eden kısır vizyonlu bir başkanın hizmet üretmesinin mümkün olmadığını bilenlerdeniz” ifadelerine yer veren Başkan Adayı Mutlu “Hizmet üreterek halkımızın hayır duasını almak vizyonuyla yola çıkanların, ötekileştiren, küstüren, kin ve nefreti arttıran bir yol haritaları olamayacağını halkımız da bilmektedir” dedi.

ÇALIŞAN BAŞIMIZIN TACI

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği her yerde de aynı hususa dikkat çektiğini belirten Mutlu “Göreve geldiğimizde kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. “Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik” diyerek tüm halkımızı kucaklayacak bir yönetim anlayışı ile hizmet vereceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

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