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Hürriyet sanayi esnafıyla buluştu

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet önceki sabah partilileriyle birlikte sanayi esnafıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yöneticileri Mehmet Baştürk, Nagıp Çiçek, Dalistan Filiz, Mehmet Baştan, SKM yöneticisi İsmet Kanık, Meclis üyesi Tavşantepe Mahalle temsilcisi Bülent Afacan ile birlikte İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve sanayi esnaflarıyla sanayi sosyal tesisleri içerisinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

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BU KENTİ LEYLA ATAKAN GİBİ YÖNETMEK İSTİYORUM

Kahvaltıda konuşan CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “konuşmaktan daha ziyade sizleri dinlemeyi önemsiyorum. İzmit’te birlikte karar verme kültürü geliştirilebilseydi daha yaşanır hale gelirdi. Herkesin parmakla gösterdiği dünyanın sayılı kentlerinden olabilirdi. Projelerin çoğu atıl kalıyor. Beni Leyla Atakan’a benzetiyorlar. Ben de Leyla Hanım gibi halkla birlikte bu kenti yönetmek istiyorum. Onun gibi iyi bir şekilde yönetmek için çizmelerimiz ayağımızdan çıkmayacak. Vizyoner çözüm önerileriyle bu kentin çehresini değiştirmek ve daha önemlisi bunu sizlerle birlikte yapmak istiyorum” şeklinde konuştu. İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan ise gerçekleştirilen ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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