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Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Adil Şahpaz, Adana'da işlek caddede başka bir araçla yarış yaptığı iddia edilen lüks otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Ayrıca kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de, itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KOÜ ÖĞRENCİSİYDİ...

Otomobilin ezdiği kimliği belirsiz gencin cesedinin ise Kocaeli'de üniversite okuyan ve Adana'ya tatil için gelen İnşaat Mühendisliği öğrencisi Adil Şahpaz'a ait olduğu belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

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