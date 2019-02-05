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Çöpler içme suyuna karışıyor!

Kartepe’ye bağlı Eşme Mahallesi’nde büyük bir çevre kirliliği yaşanıyor. Sapanca Gölü’ne akan Maden Deresi Havzası’nın çöp depolama alanı yapılmasına tepki gösteren halk, “O çöp içme suyumuza karışıyor. Sağlığımız tehlikede” dedi.

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Havzasına çöp depolama tesisi yapılan Kartepe ilçesi Eşme Mahallesindeki Maden Deresi kirlilik alarmı veriyor. İçme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölü’ne dökülen derenin kirlenmesi insan sağlığı açısından oldukça riskli. Halk, imza kampanyası başlatacak.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Kartepe’de son günlerde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Su toplama havzasına çöp depolama alanı yapılan Eşme Maden Deresi, her geçen gün biraz daha kirletiliyor. İçme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’ne dökülen dere, bu yönüyle de insan sağlığını tehdit ediyor. Kartepe Belediyesi araçlarıyla taşınan çöplerin havzaya dökülmesine bölge halkı tepki gösteriyor.

MADENDEN GELEN KİRLİLİK...

Üstelik dereyi kirleten tek etken çöp deposu da değil. Mıcır ocağına da yakın olan dere, bu madenden gelen kirlilikle de boğuşuyor. Bir yağış olduğu zaman derenin çamura bulandığını söyleyen bölge sakinleri ayrıca, “Çöpleri döküp üzerini ince bir toprakla kapatıyorlar. Bu görüntüyü bile saklamıyor. Çöpler hep ortada. Atıklar dereye oradan da Sapanca Gölü’ne kadar ulaşıyor. Sağlığımızdan endişe duyuyoruz” diyor.

MICIR OCAĞINI İSTEMİYORLAR

Mıcır ocağını da çöp tesisini de istemediklerini söyleyen mahalle sakini Galip Ateş, bölge halkı olarak bir imza kampanyası başlatacaklarını söyledi. “Sağlığımız da doğamız da yok ediliyor” diyen Ateş şöyle devam etti: “Çöpler, zararlı atıklar, madenin tozu, gibi kirleticiler yağmur ve dere sularıyla içme suyu olarak kullanılan sapanca gölüne akıyor. İçme suyumuz kirleniyor. Bu durum aynı zamanda göl ekosistemini de etkiliyor. Buradaki canlı yaşamına da zarar verecektir. Ayrıca çöp birikintisinden gazlar çıkıyor. Bu gazlar kontrol altında değil. Bu da sağlığımız için ayrıca bir tehdit oluşturuyor. Bölgede sinek ve fare yoğunluğu başladı. Ayrıca o saha açık. Hayvanlar oraya girip çıkıyor. Bu hastalık taşınmasına sebep olabilir.”

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Konuyla ilgili konuşan bir diğer kişi Ali Merdan Çelik de bölgenin çöp alanı olarak kullanılmasının su havzalarını koruma yönetmeliğine aykırı olduğunu belirterek “Bu durum sadece çevre sorunu değil. Aynı zamanda da bir hukuksuzluk örneği. Buralar koruma altında olması. Su havzasında çöp sahasının olması kabul edilemez. Zaten halk da bilgilendirilmedi” dedi. Halk şimdilerde bir imza kampanyasına hazırlanıyor. Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi’ne seslenen mahalle halkı bölgenin maden olarak kullanılmasından da çöp tesisi olmasından vazgeçilmesini istiyor. Kaynak: BirGün

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