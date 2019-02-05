MHP'de AKP'nin adayını desteklemeyen ilçe teşkilatı görevden alındı!

Cumhur İttifakı gereği MHP, Kocaeli'nin 12 ilçesinde AKP'nin adayını destekleyecek ve aday çıkarmayacaktı. Ancak MHP Genel Merkezi, MHP'den aday adayı olan daha sonra MHP'nin aday çıkarmayacağı netleşince partisinden ayrılarak Gebze Belediyesi Bağımsız Adayı olan Serap Çakır'ı destekledikleri iddia edilen Gebze İlçe Teşkilatını Başkanı Ferit Taşdemir ve yönetimini görevden aldı. Görevden alınan başkan ve yönetimi için ilerleyen günlerde atama yapılacağı öğrenildi.