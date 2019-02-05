Cumhur İttifakı gereği MHP, Kocaeli'nin 12 ilçesinde AKP'nin adayını destekleyecek ve aday çıkarmayacaktı. Ancak MHP Genel Merkezi, MHP'den aday adayı olan daha sonra MHP'nin aday çıkarmayacağı netleşince partisinden ayrılarak Gebze Belediyesi Bağımsız Adayı olan Serap Çakır'ı destekledikleri iddia edilen Gebze İlçe Teşkilatını Başkanı Ferit Taşdemir ve yönetimini görevden aldı. Görevden alınan başkan ve yönetimi için ilerleyen günlerde atama yapılacağı öğrenildi.
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MHP'de AKP'nin adayını desteklemeyen ilçe teşkilatı görevden alındı!
MHP Genel Merkezi, Gebze Belediyesi Bağımsız Adayı olan Serap Çakır'ı destekledikleri iddia edilen Gebze İlçe Teşkilatını Başkanı Ferit Taşdemir ve yönetimini görevden aldı.
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Yorumlar
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Mehmet Murtaza Kart - Kimi görevden alırsan al Aydın ÜNLÜ ile MHP Kocaeli'nde yürümez taban AKP adayına oy vermez duyumlarımıza göre Aydın ÜNLÜ Büyük Şehirden almışsın 2-3 büfe işletmeciliğini çalarsın AKP düdüğünü ama taban Ülkücüler asla ne sana nede başkasına güvenmiyor ve akp adayına kocaeli'nde oy vermez
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