Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:03 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:54 TSİ

MHP'de AKP'nin adayını desteklemeyen ilçe teşkilatı görevden alındı!

MHP Genel Merkezi, Gebze Belediyesi Bağımsız Adayı olan Serap Çakır'ı destekledikleri iddia edilen Gebze İlçe Teşkilatını Başkanı Ferit Taşdemir ve yönetimini görevden aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhur İttifakı gereği MHP, Kocaeli'nin 12 ilçesinde AKP'nin adayını destekleyecek ve aday çıkarmayacaktı. Ancak MHP Genel Merkezi, MHP'den aday adayı olan daha sonra MHP'nin aday çıkarmayacağı netleşince partisinden ayrılarak Gebze Belediyesi Bağımsız Adayı olan Serap Çakır'ı destekledikleri iddia edilen Gebze İlçe Teşkilatını Başkanı Ferit Taşdemir ve yönetimini görevden aldı. Görevden alınan başkan ve yönetimi için ilerleyen günlerde atama yapılacağı öğrenildi.

Bugün 10:03 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Mehmet Murtaza Kart - Kimi görevden alırsan al Aydın ÜNLÜ ile MHP Kocaeli'nde yürümez taban AKP adayına oy vermez duyumlarımıza göre Aydın ÜNLÜ Büyük Şehirden almışsın 2-3 büfe işletmeciliğini çalarsın AKP düdüğünü ama taban Ülkücüler asla ne sana nede başkasına güvenmiyor ve akp adayına kocaeli'nde oy vermez

Yanıtla . 0Beğen 05 Şubat 10:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek mask
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü mask
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü
Gönül bu kadar sene kendini tanıtamadı mı? mask
Gönül bu kadar sene kendini tanıtamadı mı?
Karakadılar, Vanlıları ziyaret etti mask
Karakadılar, Vanlıları ziyaret etti
'Bu kentin ekmeğini İzmit’in çocukları yiyecek' mask
'Bu kentin ekmeğini İzmit’in çocukları yiyecek'
Gönül, prompter ile konuştu mask
Gönül, prompter ile konuştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!

GALERİ

Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki mask
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL